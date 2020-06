Happydemics annonce une levée de 5 ME en capital développement

(Boursier.com) — Happydemics, technologie d'études qui automatise la collecte, l'analyse et l'interprétation de l'opinion de 3 milliards d'individus dans 144 pays sur une même plateforme, annonce une levée de 5 millions d'euros en capital développement.

Signée pendant la crise du Covid-19, cette levée rassemble entre autres le family office Fair/e et Laurent Ritter et Alexandre Yazdi, respectivement co-fondateur et CEO de Voodoo.

En mettant à disposition une plateforme technologique d'études, Happydemics permet déjà à des clients aussi divers que Mano Mano, Cityscoot, Estée Lauder, ou Dailymotion, de poser tous types de questions à tous profils d'individus afin d'obtenir des réponses instantanées, et donc précieuses. Happydemics démocratise l'accès aux études en ouvrant d'un côté de nouvelles opportunités aux professionnels les plus aguerris, et en initiant de l'autre les novices dont les études semblaient bien trop complexes pour s'y aventurer.