H4D lève 15 millions d'euros

H4D lève 15 millions d'euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Portée par une croissance servicielle importante, la qualité de son portefeuille client public et privé et de nombreuses distinctions en France et à l'international, H4D, start-up française, pionnière de la télémédecine clinique, lève 15 millions d'euros.

Convaincus du fort potentiel de croissance en France et à l'international, ses investisseurs historiques, Atoga, Aviva France, Bpifrance et LBO France, rejoints à cette occasion par Supernova Invest et un family office, lui ont renouvelé leur confiance pour soutenir et accélérer le développement de ses services de télémédecine autour de la 'Consult Station', premier cabinet médical connecté.

Avec cette nouvelle levée de fonds, H4D va multiplier ses projets de déploiement et son implantation territoriale et adresser de manière massive l'ensemble de ses marchés cibles pour révolutionner partout où cela est possible l'accès aux soins.

Une accélération qui va aussi se traduire par le renforcement de ses équipes et de son management avec l'arrivée de Didier Argenton au poste de Directeur général.