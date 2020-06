Guillaume Ridolfi rejoint SAP Concur, au poste de Directeur Business Development

(Boursier.com) — Guillaume Ridolfi rejoint SAP Concur, au poste de Directeur Business Development. À 43 ans, Guillaume Ridolfi a acquis une forte expérience professionnelle dans l'univers de la distribution du voyage d'affaires. Autodidacte et passionné par l'optimisation des 'process' de l'entreprise, il a navigué entre directions commerciales de grands acteurs de l'hôtellerie et créations d'entreprise, avant de rejoindre en juin 2020 SAP Concur au poste de Directeur Business Development.

Guillaume Ridolfi prend le poste de Sébastien Delannoy, maintenant Directeur business development EMEA North de SAP Concur, et sera en charge de la gestion, du développement et de la pérennisation de l'écosystème partenarial du leader des solutions Travel & Expense, son unique objectif est aujourd'hui d'amener encore plus de performance à ses clients.