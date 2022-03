GTT obtient l'approbation de principe de ClassNK pour un nouveau concept de réservoir de carburant GNL

(Boursier.com) — GTT a reçu une approbation de principe (AiP2) de la société de classification japonaise, ClassNK, pour une innovation technologique applicable aux navires rouliers (PCTC1), ainsi qu'aux navires de croisière propulsés au GNL, équipés d'un réservoir à membranes Mark III, technologie développée par GTT.

Cette innovation est une évolution du système Mark III permettant une pression allant jusqu'à 2 bars (barg) pour les applications GNL comme carburant. Particulièrement utile pour les navires rouliers et les navires de croisière, cette évolution leur offre des capacités de maintien de pression améliorées et une plus grande flexibilité opérationnelle, notamment pendant les opérations de ravitaillement.

L'AiP de ClassNK confirme que cette nouvelle solution de réservoir est conforme aux règles de sécurité applicables. GTT et ClassNK ont spécifiquement étudié la dimension maximale de la cuve, ses renforcements structurels, la pression de fonctionnement de la cuve pendant les opérations en service ainsi que les aspects liés aux situations d'urgence potentielles.

La propulsion au GNL offre aux armateurs une solution pour se conformer à la réglementation visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, adoptée par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) et qui entrera en vigueur en 2023. Par rapport à un navire conventionnel, un navire alimenté au GNL réduit les émissions de CO2 d'environ 23%.