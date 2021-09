GTT : nouveau concept

(Boursier.com) — Lors du salon Gastech 2021 à Dubaï, GTT et le cabinet d'architecture et d'ingénierie navale Deltamarin ont reçu l'approbation de principe de la part de la société de classification American Bureau of Shipping (ABS) pour leur nouveau design de pétrolier propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL). Ce nouveau concept de pétrolier utilise la technologie de réservoirs à membrane développée par GTT, qui a réalisé le design de la cuve, tandis que son intégration dans le navire a été conçue par Deltamarin.

L'approbation d'ABS certifie que la solution à membrane est appropriée, sur le plan technique, aux pétroliers propulsés au GNL, et qu'elle répond à toutes les normes de sécurité. Ce nouveau design offre une solution conforme aux réglementations environnementales adoptées par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) jusqu'en 2030. En comparaison avec un pétrolier propulsé au fioul conventionnel, ce nouveau design de pétrolier propulsé au GNL permet de réduire les émissions de CO2 d'au moins 20%. Il offre également une autonomie accrue, sans pour autant réduire le volume de cargaison.