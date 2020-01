Groupe Picard Surgelés : La Famille Zouari devient actionnaire de référence

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Famille Zouari vient de signer l'acquisition de 44,5% du Groupe Picard Surgelés en rachetant les parts du groupe Aryzta. Cette opération fait de la Famille Zouari l'actionnaire de référence de Picard Surgelés, aux côtés de Lion Capital LLP, actionnaire majoritaire.

Cette transaction, réalisée en partenariat avec Intermediate Capital Group (ICG), a été présentée aux instances représentatives des personnels du Groupe Picard Surgelés et soumise à l'approbation de l'Autorité de la concurrence. Cette dernière a autorisé l'opération sans condition (décision 20-DDC-06 du 15 janvier 2019), en concluant à l'absence de risque d'effet anti-concurrentionnel.

C'est avec une grande fierté que cette famille d'entrepreneurs entre au capital de Picard Surgelés. Elle partage avec cette dernière de fortes convictions : le goût du commerce, l'innovation au service du client et l'amour du produit. Plus encore, la Famille Zouari est convaincue que Picard Surgelés est une réponse pertinente et d'avenir à l'évolution des modes de vie et de consommation.

Moez-Alexandre Zouari a déclaré : "J'ai hâte de travailler aux côtés des équipes Picard. Ensemble, nous allons réussir à porter plus loin encore cette magnifique enseigne qui a inventé le "surgelé plaisir". Cette marque centenaire et emblématique, aimée de tous les Français, doit continuer à apporter des réponses concrètes aux grands défis que sont le gaspillage, la préservation des ressources naturelles, le mieux manger... En tant que leader du surgelé, nous devons nous saisir de tous ces sujets avec audace, exigence et engagement. C'est la force et l'éternelle jeunesse de Picard."