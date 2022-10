Groupe Idsud : l'exercice sera déficitaire

(Boursier.com) — Le résultat net de la société Idsud, arrêté au 30 juin, est une perte de -6,29 millions d'euros comprenant une provision pour le secteur Energies de 7,1 ME. Un an plus tôt, Idsud était en bénéfice de 1,10 ME au 30 juin et de 60,49 ME au 31 décembre 2021.

Le résultat financier est positif de 2,1 ME après prise en compte de la moitié du dividende de la FDJ. Le résultat d'exploitation s'élève à -4,44 ME. Le résultat exceptionnel s'élève à -3,77 ME, comprenant pour l'essentiel une provision constituée dans le cadre de la restructuration du groupe et plus précisément à la reconfiguration complète de la branche Energies, faisant suite au changement de management des sociétés qui le composent.

La société Idsud devrait constater en fin d'exercice les pertes et la dépréciation corrélatives de sa filiale Energies. En conséquence, l'exercice 2022 s'avérera déficitaire.