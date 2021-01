Groupe Edmond de Rothschild : Décès du Baron Benjamin de Rothschild

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C 'est avec une grande émotion et une profonde tristesse que le groupe Edmond de Rothschild annonce le décès de Benjamin de Rothschild à la suite d'une crise cardiaque intervenue à son domicile de Pregny (Suisse), dans l'après-midi du 15 janvier 2021. Les premières pensées des collaborateurs du Groupe vont à son épouse Ariane de Rothschild et à ses enfants, ainsi qu'à l'ensemble de sa famille et de ses proches à qui ils adressent leurs condoléances les plus sincères.

Né le 30 juillet 1963, Benjamin de Rothschild était le fils d'Edmond et de Nadine de Rothschild. A la tête du groupe créé par son père depuis 1997, il l'a développé de manière exceptionnelle pendant toutes ces années.

Entrepreneur visionnaire, passionné de finance, de voile et d'automobile, amoureux du vin, Benjamin de Rothschild était aussi un philanthrope engagé, notamment en développant l'Innovation au sein de l'Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild. Personnalité hors du commun, il n'a eu de cesse de transformer et moderniser son héritage, dans le respect des valeurs de la famille.

A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD

Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d'actifs. Au service d'une clientèle internationale de familles, d'entrepreneurs et d'investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l'Immobilier et de Fund Services.

Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l'indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.

Créé en 1953, le Groupe compte aujourd'hui 173 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion (160 milliards d'euros), 2.600 collaborateurs et 32 implantations dans le monde.