Groupe Berkem : le prix de l'introduction en bourse est fixé à 9,30 euros

(Boursier.com) — Le Groupe Berkem annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris.

Le montant total de l'opération est de 45,9 ME (dont 2 ME de cession) après exercice intégral de la Clause d'Extension pouvant être portée à 52,8 ME (dont 8,9 ME de cession) en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.

Le prix de l'introduction en bourse est fixé à 9,30 euros par action au milieu de la fourchette indicative de prix, de quoi faire ressortir une capitalisation boursière d'environ 165 ME.

Début des négociations sur Euronext Growth à Paris le 8 décembre (code ISIN : FR00140069V2 - mnémonique : ALKEM).