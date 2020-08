Groupe Arkéa : 249 ME de bénéfices au 1er semestre, malgré la crise

Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Arkéa a arrêté les comptes pour le 1er semestre 2020. Dans un contexte économique fortement marqué par la crise sanitaire, le groupe maintient une belle dynamique commerciale et affiche une très bonne tenue de ses indicateurs financiers.

Durant toute la période de confinement, les collaborateurs du groupe Arkéa se sont mobilisés pour garantir la continuité des activités et des services bancaires et d'assurance, et répondre aux attentes des sociétaires et clients confrontés aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Le portefeuille clients a progressé de 2% sur le 1er semestre. Il s'élève à près de 4,8 millions de sociétaires et clients pour 92.000 nouveaux clients particuliers et professionnels (conquête nette). Cette conquête -essentiellement portée par la banque en ligne, l'activité d'assurance ainsi que Max, la fintech développée par le groupe- tire profit de la stratégie de diversification réussie conduite par Arkéa.

1,3 MdE de PGE sur le semestre

Les encours de crédits bruts sont en hausse, sur l'ensemble des familles de crédits, de 3,3% pour s'établir à 64,9 milliards d'euros, avec une production de 8,3 MdsE (7,7 MdsE au 1er semestre 2019). Au 1er semestre, les réseaux de caisses locales du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest ainsi qu'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels ont accordé à leurs entreprises clientes 9 000 Prêts Garantis par l'Etat (PGE), pour un montant total d'1,3 MdE. Pour soutenir les sociétaires et clients confrontés aux difficultés de trésorerie liées à la crise sanitaire, plus de 56.000 prêts professionnels, immobiliers ou à la consommation ont également fait l'objet de reports d'échéances accordés par le groupe, pour un encours de 5,2 MdsE.

L'encours total d'épargne est de 128,1 MdsE (+2,5%), avec une collecte nette de 2 MdsE. En assurances de biens et de personnes, les primes acquises en portefeuille progressent de 10,7 ME, à 218 ME.

Forte augmentation du coût du risque

Les revenus du groupe atteignent 1,1 MdE (-1,7%). Le résultat brut d'exploitation s'établit à 429 ME, en progression de +25% sur un an, porté une diminution des frais de gestion sur la période.

Le résultat net part du groupe s'élève à 249 ME, stable sur les 3 derniers exercices, malgré une forte augmentation du coût du risque, à 84 ME (x2,5 par rapport au 1er semestre 2019) pour intégrer les effets de la crise du Covid-19 sur l'environnement macro-économique. Cette performance, significative dans la période, est portée par la bonne résistance des revenus au 1er semestre, et profite d'impacts non récurrents (réévaluation des titres Younited, fermeture du régime de retraite - article 39 - suite à la loi Pacte).

Le total de bilan augmente de +4,8% par rapport au 31 décembre 2019, à 165 MdsE.

Le ratio de solvabilité Common Equity Tier One (CET1) à 16.8%, et le ratio global de solvabilité, à 21,7% au 30 juin 2020, figurent parmi les plus élevés de la place bancaire française. Ils illustrent la structure financière robuste du groupe Arkéa.