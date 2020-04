Groupama AM : AFNOR certification a attribué le "label ISR" au FCP G Fund Future for Generations

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AFNOR certification a attribué le "label ISR" à un fonds diversifié nouvellement lancé géré par Groupama AM : le FCP G Fund Future for Generations.

Lancé au dernier trimestre 2019, G Fund Future for Generations est un fonds thématique dont l'objectif est de sélectionner des titres d'entreprises qui contribuent à développer des solutions favorables au climat, à l'environnement, à la consommation durable ainsi qu'à la santé.

Ce nouveau fonds a obtenu ce label sans qu'aucune non-conformité, même mineure n'ait été relevée par l'auditeur.

Un fonds diversifié thématique

G Fund Future for Generations est un fonds thématique diversifié, investi sur une allocation cible de 30% d'actions et de 70% d'obligations avec une marge de manoeuvre de +/-20%. Ces titres sont essentiellement européens, issus d'entreprises jugées économiquement performantes, respectueuses de l'environnement et impliquées dans la préservation de nos conditions de vie.

Sa stratégie d'investissement comporte 4 piliers thématiques, répondant à 9 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) instaurés par les Nations Unies. Les ODD sont utilisés dans le cadre de la construction du portefeuille mais aussi comme une clé de lecture pour une meilleure lisibilité des investissements réalisés...