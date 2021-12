Group SFIT (THOMSON Computing) annonce sa cotation sur Euronext Access+, le 6/12

(Boursier.com) — GROUP SFIT, entreprise française spécialisée dans la conception, le marketing et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing distribués dans plus de 15 pays, annonce l'inscription de ses titres sur le compartiment Access+, géré par Euronext Paris (avis Euronext : DISS_NB). La première cotation interviendra le 6 décembre 2021.

Stéphan Français, fondateur et Directeur général de GROUP SFIT déclare en commentant l'opération : "Cette introduction en Bourse nous ouvre de nouvelles perspectives. Après avoir acquis une part de marché significative sur le marché des Notebooks, THOMSON Computing dispose de nombreux atouts pour poursuivre sa success story et rayonner à l'international. L'agilité et l'innovation font partie de notre ADN. Doté d'un modèle à faible coûts, nous avons commencé à déployer une stratégie de montée en gamme sur le segment des ultrabooks. THOMSON Computing est la seule marque informatique européenne dont une partie de la production est maintenue en France, face aux géants américains et chinois."

THOMSON Computing : renaissance d'une marque intemporelle et résolument innovante

En 2013, Stephan Français créé GROUP SFIT et fait renaître la branche informatique de THOMSON sous la marque THOMSON Computing. Riche d'un héritage de plus de 120 ans, la marque THOMSON a pris part aux plus grandes révolutions technologiques et s'est toujours efforcée de rendre l'innovation utile et accessible à tous.

Aujourd'hui encore, elle est présente sur un large choix de produits électroniques. Avec la marque THOMSON Computing, GROUP SFIT bénéficie d'une forte reconnaissance auprès du grand public européen et s'inscrit dans cette tradition de produits innovants et accessibles au plus grand nombre. GROUP SFIT, un expert français de "la technologie au meilleur prix", reconnu internationalement

Face aux géants du secteur informatique, essentiellement américains et chinois, qui privilégient des positionnements tarifaires élevés générateur de plus fortes marges, GROUP SFIT a choisi de développer une gamme de produits "entrée et milieu de gamme", avec l'ambition de proposer au grand public "les dernières technologies au meilleur prix".

Ce positionnement répond à une demande forte de PC portables technologiques à budgets maîtrisés, accrue par la crise COVID et le recours important au télétravail. En quelques années, il a permis au Groupe de s'imposer parmi les acteurs de référence sur les marchés français, européen et américain des PC portables à moins de 500 euros.

Une gamme de produits inférieurs à 500 euros, performants, connectés et accessible à tous

La gamme de PC ultraportables NEO à moins de 300 euros est aujourd'hui la ligne de produits phare de la société, et son succès a fait de GROUP SFIT le numéro 1 des ventes de PC français sur ce segment de marché depuis 2017. Un succès dû non seulement à la capacité du Groupe à intégrer dans ses produits les meilleurs composants, mais aussi à proposer à ses clients distributeurs un large catalogue de produits personnalisables.

La vente des modèles de la gamme NEO a constitué en 2020 36% des volumes réalisés sur le marché français du PC portable, avec un pic de ventes à 47% en décembre 2020.

Plus récemment, les PC portables Thomson de milieu de gamme ont atteint une part de marché également significative sur le segment supérieur des PC portables vendus entre 300 et 500 euros.

Une proposition de valeur basée sur un modèle time to market et une structure opérationnelle à faible coûts

Le modèle d'affaires de GROUP SFIT repose sur une structure opérationnelle orientée vers la rentabilité : des cycles produits les plus courts possibles, un nombre restreint de fournisseurs de composants, une gestion externalisée des stocks et une équipe resserrée.

GROUP SFIT propose ainsi une gamme de produits sur catalogue dont les caractéristiques sont adaptables aux cahiers des charges de ses clients distributeurs, lui permettant de produire à la commande, là où les grands acteurs du secteur produisent des séries courtes en masse. GROUP SFIT compte à ce jour une quarantaine de collaborateurs et s'appuie sur un réseau de distributeurs externalisés pour couvrir les marchés internationaux.

Une croissance rapide en dépit du contexte de crise sanitaire, et de solides perspectives

Au cours des sept derniers exercices, GROUP SFIT a connu une croissance importante et constante de son chiffre d'affaires, passant de 11,4 millions d'euros en 2014 à 47 millions d'euros en 2020, dont 25% réalisé à l'international, soit dans une quinzaine de pays.

Malgré des difficultés d'approvisionnement et de logistique ayant contracté toute l'industrie du PC, le groupe SFIT a su tirer parti de l'émergence des nouveaux besoins liés à la crise sanitaire et prévoit d'enregistrer, à nouveau, une forte progression de son activité en 2021.

GROUP SFIT poursuit par ailleurs une stratégie de montée en gamme avec le lancement de la gamme NEO Z.

Cette gamme, qui bénéficie des dernières avancées technologiques : modem 5G, mémoire vive DDR4, processeur Qualcomm de dernière génération, constituera un nouveau relais de croissance à partir de 2022.

Une stratégie de croissance rentable à long terme

Plusieurs leviers de croissance et de rentabilité à long terme sont identifiés et en cours de développement :

-Duplication du modèle en Europe et dans le reste du Monde ;

-Montée en puissance de l'offre de PC "milieu et haut de gamme" ;

-Diminution significative des coûts de transport ;

-Diminution des charges du Service Après Ventes par sa relocalisation réussie en 2021.

Objectif de l'introduction en bourse : augmenter la notoriété du Groupe

En choisissant de s'introduire en bourse sur le marché Access+ d'Euronext, GROUP SFIT a pour objectif d'obtenir une liquidité de ses titres pour l'ensemble de ses actionnaires, gagner en notoriété et réaliser des levées de fonds permettant de poursuivre le développement de GROUP SFIT en Europe et dans le reste du monde.

GROUP SFIT prévoit, en fonction des conditions de marché, de se transférer sur Euronext Growth au cours du 1er semestre 2022.