Gros succès pour le TLTRO III de la Banque centrale européenne

(Boursier.com) — Gros succès pour le dernier TLTRO de la Banque centrale européenne. L'Institution vient en effet de mener la plus grande opération de refinancement de son histoire en accordant 1.308 milliards d'euros aux banques dans le cadre de la troisième édition de son opération de refinancement à plus long terme ciblée (targeted longer-term refinancing operations). Ces TLTRO permettent d'octroyer des prêts à long terme aux banques et de les inciter, ainsi, à accroître leur activité de prêt au profit des entreprises et des consommateurs de la zone euro.