Gros carton de Citadel dans le trading de matières premières

(Boursier.com) — Citadel , l'un des fonds d'investissement les plus importants au monde, aurait vu son activité de négoce de matières premières dégager des profits de plus de 4 milliards de dollars en 2023. Selon les sources de 'Bloomberg', les gains s'expliquent en partie par les bonnes performances de Citadel Energy Marketing, son activité de négoce international, ainsi que par le négoce européen de gaz et d'électricité. Les marchés du gaz et de l'électricité ont été particulièrement volatils au cours des deux dernières années, en particulier à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022, créant de grosses opportunités pour les traders.

Le fonds phare de Citadel a gagné 15,3% l'année dernière et la société a restitué environ 7 milliards de dollars aux clients. Sa performance constitue une exception par rapport à d'autres sociétés multi-stratégies, dont beaucoup ont enregistré des rendements à un chiffre au cours d'une année difficile, souligne l'agence.

Citadel, basée à Miami, est active dans le secteur des matières premières depuis des années et a renforcé ses équipes en débauchant Nathan Ohayon chez Shell en 2023. Les matières premières sont l'une des cinq stratégies principales de Citadel, avec les actions, le crédit et les obligations convertibles, les stratégies quantitatives et les stratégies obligataires et macro. Citadel, fondé par Ken Griffin, arrive en tête de liste des hedge funds qui ont réalisé les plus gros bénéfices depuis leur lancement, avec environ 74 milliards de dollars de gains nets, selon les estimations de LCH Investments.