Graphcore a annoncé avoir levé 222 millions de dollars

(Boursier.com) — Graphcore , inventeur de l'unité de traitement de l'intelligence (Intelligence Processing Unit, IPU), qui est un nouveau type de microprocesseur spécifiquement conçu pour soutenir des charges de travail liées à l'intelligence artificielle, a annoncé avoir levé 222 millions de dollars dans un tour de table en série E, portant ainsi la valorisation de la société à 2,77 milliards de dollars. Les nouveaux investissements viendront consolider le développement continu de la société à l'international, et accélérer la recherche-développement sur le silicium, les systèmes et les logiciels des futurs IPU.

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) a mené le tour de table avec la participation de fonds gérés par Fidelity International et Schroders, ainsi que des investisseurs historiques de Graphcore, notamment Baillie Gifford et Draper Esprit. Ces investissements portent le total des fonds levés par Graphcore à plus de 710 millions de dollars, la société s'attendant à disposer de plus de 440 millions de dollars de liquidités à l'issue de la clôture pour soutenir sa croissance à venir.

PDG et co-fondateur de Graphcore, Nigel Toon a déclaré : "Obtenir l'appui d'un investisseur institutionnel aussi reconnu en dit long sur la façon dont les marchés considèrent désormais Graphcore. Cette marque de confiance, nous la devons au savoir-faire dont nous avons fait preuve dans la mise au point de nos produits et de nos activités. Nous avons en effet créé une technologie qui surpasse de loin les processeurs conventionnels et notamment les unités de traitement graphique (GPU), ainsi qu'un ensemble performant d'outils logiciels conçus pour les besoins des développeurs d'intelligence artificielle (IA) ; nous avons également lancé une offensive commerciale à l'international qui positionne nos produits sur les marchés."

Les nouveaux investisseurs nous font bénéficier de leur riche expérience des technologies de rupture et de leur soutien aux entreprises en expansion, réaffirmant par ailleurs l'importance des opportunités commerciales dont Graphcore cherche à se saisir en misant sur la puissance de calcul IA dans les centres de données, ainsi que la maturité de la gamme de produits de la société.