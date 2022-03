Grand succès pour la première édition de MedInTechs

(Boursier.com) — La première édition du salon MedInTechs, réunissant l'écosystème de la santé, les experts en nouvelles technologies et le grand public, qui s'est tenue les 8 et 9 mars au Parc Floral de Paris, a remporté un franc succès.

Cet évènement organisé dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l'Union européenne et sous le haut-patronage d'Olivier Véran, a accueilli 6.000 visiteurs. Le salon a tenu ses promesses en proposant plus de 200 contenus sous forme de stands, d'ateliers et de conférences de haut niveau.

Pendant ces deux jours, l'écosystème de la santé et le grand public ont été réunis : les citoyens ont pu tester les dernières innovations technologiques en santé et rencontrer les startups, les professionnels de la santé, les experts mondiaux de plusieurs spécialités aux cotés de grands groupes et d'institutionnels.

"Nous avons fait un pari de partager les innovations avec les premiers bénéficiaires que sont les citoyens, cela nous paraissait indispensable. L'approche transversale de l'innovation médicale de MedInTechs est unique, les médecins ont pu découvrir les révolutions technologiques à venir dans leurs pratiques et les citoyens ont pu prendre connaissance de ce qui va transformer leur quotidien. Nous remercions l'ensemble des participants - écosystème de la santé, institutionnels, entrepreneurs et grand public - qui nous ont permis de réaliser cette première édition. Nous sommes d'ores et déjà en train de travailler sur la suivante qui aura lieu les 22 et 23 mars 2023" explique Muriel Benitah, Co-fondatrice et Présidente de MedInTechs.

"Nous travaillons sur MedInTechs depuis deux ans, imaginer un salon est une chose, le vivre en est une autre ! Nous avons été très heureux d'accueillir des milliers de visiteurs qui ont pu tester, apprendre et s'émerveiller sur des innovations technologiques. Quelle satisfaction devant ces nouveaux liens qui se sont noués par des mises en relation en sortant de conférences ou d'ateliers et d'observer le destin parallèle de la médecine intégrative et des innovations en santé se rejoindre pour le plus grand bénéfice du citoyen" précise Julien Schemoul, Médecin Rhumatologue et co-Fondateur de MedInTechs.