(Boursier.com) — Goldman Sachs voit encore un beau potentiel sur les actions européennes. Les stratèges de la banque d'affaires affirment que le rallye des marchés boursiers européens est loin d'être terminé dans un contexte de taux d'intérêt bas, d'une reprise résiliente des bénéfices et de valorisations bon marché. Ils tablent ainsi sur un rendement total de 13% pour l'indice Stoxx Europe 600 l'année prochaine avec une cible à 530 points fin 2022. "Nous conservons des perspectives positives sur les actions européennes pour 2022... Malgré des rendements records, les actions européennes semblent désormais moins chères qu'au début de 2021" et "représentent une bonne opportunité par rapport aux États-Unis et une excellente affaire par rapport aux autres actifs".

Même après avoir atteint de nombreux records et avoir progressé de 21% cette année, les actions européennes se négocient avec une forte décote par rapport au marché américain, avec un ratio cours/bénéfices à terme de 16, contre 21 fois pour le S&P 500. Les actions de la région ont bénéficié de la réouverture économique grâce à leur forte exposition aux secteurs cycliques, tels que les banques et les constructeurs automobiles.

Quant à l'exposition sectorielle, les équipes de la banque recommandent une approche plus sélective en 2022, en optant pour une stratégie dite "barbell", qui comprend un mélange de titres 'value' et de croissance. Outre la technologie, les stratèges privilégient les secteurs cycliques comme les banques, l'énergie et l'industrie, tandis que les soins de santé constituent leur principale position défensive. Les valeurs renouvelables devraient également bénéficier de la hausse des dépenses d'investissement et des mesures de relance budgétaire, selon GS.