Goldman Sachs met en garde contre une correction des marchés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les investisseurs sont-ils trop optimistes vis-à-vis de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur les résultats des entreprises ? Le directeur de la stratégie de Goldman Sachs a plutôt tendance à répondre par l'affirmative. Le mouvement baissier de courte durée observé en janvier semble en effet déjà loin alors que les indices évoluent à des niveaux records ou sur des niveaux plus observés depuis de longues années.

"Les marchés actions sont de plus en plus exposés à des surprises négatives à court terme en ce qui concerne la croissance des bénéfices", affirme ainsi à 'Bloomberg TV' Peter Oppenheimer. "Alors qu'un marché baissier soutenu ne semble pas probable, une correction à court terme semble beaucoup plus plausible".

Les retombées d'une demande chinoise plus faible sont "considérablement plus importantes" pour les économies régionales et mondiales aujourd'hui qu'il y a une ou deux décennies, et le tourisme représente à lui seul 0,4% du produit intérieur brut mondial, souligne le spécialiste. Selon ses calculs, une baisse de 1% des ventes mondiales pondérées en fonction du PIB réduirait les bénéfices européens d'environ 10%, les rendant ainsi négatifs. L'exposition de l'indice Euro Stoxx 50 à la Chine est environ deux fois plus importante que celle du S&P 500 en raison de secteurs tels que l'industrie bancaire, l'automobile et le luxe.

"Dans le contexte d'une croissance relativement faible des bénéfices, il y a probablement trop de complaisance et nous pourrions voir certains résultats devenir négatifs... Et les valorisations sont vulnérables à un recul". Bien que les chances d'une correction à court terme soient élevées, la résistance du cycle économique mondial devrait soutenir les marchés boursiers sur une base relative au cours de l'année prochaine et au-delà, note néanmoins l'expert.