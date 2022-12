Golden State Wind : prend le large !

(Boursier.com) — Ocean Winds (OW) et Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), par l'intermédiaire de leur société commune d'énergie éolienne offshore, Golden State Wind, qu'elles détiennent à 50/50, s'est vu attribuer par le bureau de gestion de l'énergie océanique aux Etats-Unis (BOEM en anglais) les droits de gestion d'une surface de 32.500 hectares pour de l'éolien en mer à Morro Bay, au large des côtes californiennes.

La zone attribuée est l'une des cinq zones au large de la Californie qui ont fait l'objet d'une vente aux enchères organisée par l'U.S. Bureau of Ocean Energy Management (BOEM). Cette vente aux enchères présente un intérêt particulier car il s'agit de la première vente d'une concession d'éolienne offshore flottante dans le pays, et de la première vente d'une concession d'éolienne en mer de quelque nature que ce soit sur la côte ouest.

OW développe déjà environs 4 GW de projets offshore and le nord-est des Etats-Unis, Mayflower Wind au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre et Bluepoint Wind au large des côtes de New York et du New Jersey. Le dernier en date est développé en dehors de la zone de concession des fonds marins attribuée lors de la vente aux enchères du New York Bight plus tôt cette année.