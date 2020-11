Global EcoPower : Sénergies en liquidation judiciaire

(Boursier.com) — La société Sénergies (GEP Energies), filiale de Global EcoPower, a repris en novembre 2015 les actifs de la société Sénergies alors en redressement judiciaire. Un litige est survenu concernant le Cut off, la nouvelle société étant susceptible d'avoir encaissé des travaux réalisés par l'ancienne société.

Sénergies (GEP Energies) a été mise en redressement judiciaire en septembre 2019, redressement converti en liquidation judiciaire en octobre 2020.

Un rapport d'expertise judiciaire a conclu : De façon générale, les flux financiers constatés entre la SAS Sénergies et la SA Global EcoPower ainsi que ses filiales présentent une chronologie et une imbrication qualifiant une confusion de patrimoine entre celles-ci. Par ailleurs, il a été constaté, et précédemment détaillés des règlements par compensation de dettes et créances de la SAS Sénergies avec les sociétés du groupe SA Global EcoPower alors que selon mon analyse la SAS Sénergies était en état de cessation des paiements dès février 2018 et que les autres sociétés du groupe ne pouvaient l'ignorer compte tenu de leur direction commune .

Le jugement qui sera prononcé le 3 décembre statuera sur ces deux points.

Le risque induit pour GEP est estimé à 4 ME.