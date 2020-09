Gleamer lève 7,5 ME pour déployer sa plateforme d'intelligence artificielle

(Boursier.com) — GLEAMER , la MedTech française qui développe une plateforme de logiciels d'intelligence artificielle d'aide au diagnostic à destination des radiologues, annonce une levée de 7,5 millions d'euros (Série A) menée par XAnge, avec l'arrivée de MACSF, Majycc eSanté Invest et Crista Galli Ventures et la participation des investisseurs historiques Elaia et le fonds Ambition Amorçage Angels (F3A), géré pour le compte de l'Etat par Bpifrance dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir (PIA).

37 radiologues, dont le Professeur Nicolas Theumann, ont également participé à ce tour de table. Cette levée permettra notamment d'accélérer le déploiement de BoneView, première application de la gamme de logiciels d'IA, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique Latine ; d'obtenir l'agrément FDA de BoneView (Food and Drug Administration) pour aller sur le marché américain et de poursuivre le développement de la gamme de produits d'IA dans d'autres domaines de la radiologie

"GLEAMER est un investissement emblématique de notre thèse d'investissement : mettre à disposition du plus grand nombre les technologies les plus avancées, en l'occurrence l'intelligence artificielle pour aider au traitement des actes radiologiques qui peuvent toucher chacun de nous", dit Guillaume Meulle, Managing Partner, XAnge