Gilles Trystram est nommé directeur général de Genopole

(Boursier.com) — Jeudi 23 juin, l'Assemblée générale du Groupement d'intérêt public (GIP) Genopole a nommé Gilles Trystram, nouveau directeur général de Genopole. M. Trystram entrera en fonction le 16 août. Il succède à David Bodet qui occupera dorénavant les postes de directeur général délégué du GIP et directeur général de la Sem Genopole.

Le 23 juin 2022, sur proposition de son président Stéphane Beaudet, l'Assemblée générale du GIP Genopole a désigné Gilles Trystram, directeur général, à l'unanimité. Sa venue est l'aboutissement d'un important travail partenarial avec l'université Paris-Saclay et les organismes académiques de recherche.

Chercheur et professeur à AgroParisTech, expert scientifique en Génie des procédés alimentaire et biotechnologique, Gilles Trystram, âgé de 63 ans, a dirigé pendant dix ans l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche AgroParisTech, dont il a porté le transfert sur le plateau de Saclay avant de quitter ses fonctions en novembre 2021.