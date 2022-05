Getaround, plateforme pionnière de l'autopartage dans le monde, bientôt cotée en bourse

(Boursier.com) — Getaround , plateforme leader mondial de l'autopartage digital, et InterPrivate II Acquisition Corp. ("InterPrivate") (NYSE: IPVA), une société d'acquisition cotée en bourse, entrent dans la phase finale d'un accord commercial de fusion, à l'issue duquel Getaround deviendra une entreprise cotée en bourse. Une fois cette transaction clôturée, l'entreprise fusionnée sera enregistrée au NYSE (New York Stock Exchange) sous le code boursier "GETR."

La société fusionnée sera dirigée par le fondateur et CEO de Getaround, Sam Zaid.

La mission de Getaround est de "révolutionner le paradigme de la possession d'une voiture". La plateforme technologique de Getaround répond à la sous-utilisation sévère des véhicules à travers le monde - dont 95% du cycle de vie est inactif, souvent passé dans un garage ou un parking, au lieu de générer un revenu pour leurs propriétaires et de représenter une solution de mobilité pour les consommateurs.

Grâce à sa technologie, Getaround offre une expérience d'autopartage totalement digitale et sans contact contrairement à ses concurrents. Getaround Connect permet aux locataires de réserver instantanément et de récupérer un véhicule à proximité en quelques minutes seulement, sans devoir remplir des papiers, faire la queue ou procéder à un échange de clefs avec les propriétaires. De plus, cet atout digital proposé par Getaround Connect offre l'opportunité aux propriétaires de développer une activité viable et durable en exploitant de larges flottes de véhicules à travers différents marchés géographiques.