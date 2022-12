Getaround annonce la clôture du projet de fusion d'entreprises avec InterPrivate II Acquisition Corp

(Boursier.com) — Getaround , la première place de marché d'autopartage connectée au monde, a annoncé le 9 décembre 2022 que l'entreprise a réalisé le projet de fusion d'entreprises annoncé précédemment avec InterPrivate II Acquisition Corp. (NYSE : IPVA) ("InterPrivate II").

Dans le cadre de la réalisation du regroupement d'entreprises, les actions ordinaires et les bons de souscription de Getaround sont négociés sur le NYSE sous les symboles ticker "GETR" et "GETR.WS", respectivement, depuis le 9 décembre 2022. Le regroupement d'entreprises a été approuvé lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires d'InterPrivate II le 7 décembre 2022, et a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration d'InterPrivate II. Le président-directeur général et cofondateur de Getaround, Sam Zaid, et l'équipe de direction actuelle de Getaround, continueront à diriger la société.

"C'est un jour spécial pour l'équipe de Getaround qui a travaillé sans relâche pour inaugurer l'ère de l'autopartage connecté et numérique. Nous sommes ravis d'entrer dans un nouveau chapitre en tant que société cotée en bourse. Getaround a été l'un des pionniers de l'autopartage et nous pensons que l'adoption par les utilisateurs n'en est qu'à ses débuts sur un vaste marché en pleine croissance. Grâce à Getaround Connect, notre technologie unique et brevetée qui permet aux utilisateursde réserver et de déverrouiller instantanément des voitures à proximité, nous pensons que Getaround est prêt à capitaliser sur une immense opportunité de marché", a déclaré Sam Zaid. "Grâce aux capitaux levés dans le cadre de cette transaction et aux partenaires exceptionnels que sont InterPrivate et Mudrick Capital Management, nous allons continuer à accélérer la mission de Getaround, qui est de faire progresser l'autopartage grâce à notre technologie innovante et brevetée."

"Nous sommes heureux de pouvoir nous associer à Mudrick Capital Management, une société d'investissement mondiale de premier plan, pour soutenir l'entrée de Getaround sur le marché public. Getaround continue de se positionner pour conquérir des parts sur le marché de l'autopartage, en offrant une place de marché d'autopartage entièrement numérique et supérieure", a commenté Ahmed Fattouh, président-directeur général d'InterPrivate II, qui rejoint le conseil d'administration de Getaround. "Grâce à son avantage technologique fondamental, Getaround Connect, Getaround est en mesure d'offrir une expérience de partage de voitures transparente et sans friction afin de proposer une valeur ajoutée à ses utilisateurs. InterPrivate II considère que l'inscription de Getaround à la Bourse de New York n'est que le début de son parcours, car l'entreprise continue de mettre en oeuvre des initiatives de croissance clés (...) en tant que première place de marché d'autopartage connectée au monde" (...) "Getaround a démontré une dynamique de croissance à long terme, et est bien positionné pour continuer à propulser l'autopartage avec ses fondamentaux et sa technologie supérieurs en tant que société cotée en bourse", a commenté Jason Mudrick, fondateur et directeur des investissements de Mudrick Capital Management, LP, une société d'investissement mondiale. "Nous sommes heureux d'avoir joué un rôle clé dans le soutien de cette transaction transformatrice pour Getaround."

Pour commémorer la réalisation du regroupement d'entreprises, Getaround a sonné la cloche d'ouverture du NYSE le 9 décembre 2022 à 9h30 ET.