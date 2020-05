Gestion : pas de libre marché en cas de pandémie selon Newton Investment Management..

(Boursier.com) — Selon Brendan Mulhern, Stratège Monde chez Newton Investment Management, la gravité de la récession, et en particulier la possibilité d'assister à une sorte de dépression, dépend de l'existence ou non d'un ralentissement du cycle financier. Sans l'action de l'État, il est presque certain qu'un tel ralentissement se produira.

La réponse des autorités.

M. Mulhern poursuit 'Compte tenu de l'effondrement des flux de trésorerie, il est inévitable que les chaînes de crédit qui constituent l'économie monétaire soient mises à rude épreuve, s'effilochent et, laissées à elles-mêmes, se rompent. Par conséquent, pour éviter un ralentissement du cycle financier, il faut que les autorités soient disposées et capables de développer leurs propres bilans afin de compenser la contraction des bilans du secteur privé qui est à l'origine de l'effondrement des flux de trésorerie et des revenus. Si l'on veut éviter un ralentissement du cycle financier, les autorités doivent réussir à empêcher que des tensions spécifiques sur le crédit ne se transforment en un événement de crédit systémique.'

Crise d'insolvabilité.

Selon le stratège de Newton Investment Management, de larges pans de la société sont confrontés à une crise de trésorerie et, comme de nombreux agents du secteur des ménages et des entreprises sont fortement endettés, l'incapacité des gouvernements à compenser les pertes de revenus conduira inévitablement à une crise d'insolvabilité et à une dépression économique. Il ne s'agirait plus de too big to fail, mais de too many to fail...

Il ne serait donc pas surprenant que la réponse politique ait été sans précédent. Les gouvernements occidentaux se sont déjà engagés à fournir une compensation et un soutien d'une ampleur jamais vue auparavant.

Pas de libre marché...

M. Mulhern conclut en considérant que le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne ont tous annoncé des programmes économiques s'élevant à au moins 10 % du PIB nominal, et d'autres pays ont également annoncé des programmes de grande envergure. Tout comme il y a peu d'athées sur un navire qui coule, il n'y a pas de libre marché en cas de pandémie...