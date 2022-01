Gestion : Millennium Management choisit aussi Paris

(Boursier.com) — Les banques anglo-saxonnes ne sont pas les seules à se développer à Paris. Millennium Management, qui emploie environ 650 personnes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, dont 500 à Londres, devrait s'installer dans un immeuble situé au 22 rue Bayard de la capitale, ancien siège de la radio RTL. Selon les sources de 'Bloomberg', jusqu'à 100 salariés du hedge fund new yorkais pourraient travailler dans ces locaux à partir du deuxième trimestre 2021. Millennium, qui gère 57,5 milliards de dollars d'actifs, a déjà plus de 20 salariés à Paris, selon l'agence. Depuis le vote sur le Brexit en 2016, plusieurs grands noms de la finance américaine ont renforcé leurs équipes à Paris, dont Goldman Sachs Group et JPMorgan Chase & Co. Un autre géant de l'investissement alternatif, Citadel, s'est récemment installé dans la capitale.