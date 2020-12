Genopole obtient la certification européenne EU|BIC pour son soutien aux entreprises innovantes

(Boursier.com) — Genopole , biocluster leader en France, vient d'être reconnu comme un acteur européen essentiel dans la 'R&D' et l'innovation génomique en France et en Europe par l'obtention de la certification EU/BIC délivrée à l'unanimité par le réseau EBN (European business and Innovation Centre Network) de la Commission européenne.

Genopole rejoint ainsi le réseau des 130 Centres d'affaires et d'innovations (EU/BIC), sélectionnés pour leur capacité à stimuler le développement économique des régions européennes. Genopole est, à ce jour, le seul cluster certifié EU/BIC en région Ile-de-France reconnu pour son expertise dans l'innovation en biotechnologies.

La marque EU/BIC affirme la valeur de l'offre de services de Genopole, à la fois immobilière, technologique, scientifique et entrepreneuriale, pour promouvoir la création et le développement de sociétés innovantes.

Shaker, dispositif unique en France, mène les porteurs de projets innovants sur la voie de la création d'entreprise. (Appel à candidatures Shaker). Booster offre un accompagnement stratégique aux dirigeants de jeunes pousses pour accélérer leurs levées de fonds et consolider leur business. Les entreprises plus matures gagnent en visibilité à l'international et trouvent des opportunités de collaborations et de recrutements sur site...

Gilles Lasserre, directeur général de Genopole, a déclaré : "La certification EU/BIC est une reconnaissance de notre action, menée en lien avec les forces vives de la région Ile-de-France, pour soutenir l'innovation et le développement économique du territoire. La marque EU BIC renforce notre visibilité nationale et européenne et contribuera indéniablement à cette croissance tant endogène qu'exogène, que nous visons pour ces prochaines années. C'est également pour nous un vecteur de nouvelles interactions européennes dans des secteurs autres que la santé, comme l'agrotech ou le foodtech, très fertiles en innovations de rupture".