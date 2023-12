Genfit annonce une publication dans le Journal of Hepatology

GENFIT annonce aujourd'hui une publication dans le Journal of Hepatology sur la performance de NIS2+ en tant qu'outil de screening pour le recrutement des patients dans les essais cliniques dans la stéatohépatite associée à la dysfonction métabolique (MASH).

L'étude souligne l'efficacité potentielle de NIS2+TM dans la réduction importante du nombre de biopsies hépatiques nécessaires au recrutement des patients dans les essais cliniques dans la MASH. L'étude montre que pour 1.000 inclusions dans un essai, NIS2+ pourrait considérablement réduire le nombre de biopsies hépatiques non-concluantes réalisées (632 vs 1.522 ; -58%). Les données de cette étude indiquent que NIS2+ pourrait réduire ce taux de biopsies hépatiques jusqu'à moins de 30% et que NIS2+ seul donne de meilleurs résultats que FIB-4 seul (un test non-invasif de détection de la fibrose) ou combiné avec FIB-4.

Lors des essais cliniques dans la MASH, les patients sont orientés vers la biopsie hépatique en vue de leur éventuelle inclusion dans l'étude sur la base de caractéristiques cliniques et biologiques qui ne sont ni sensibles ni spécifiques. Cela entraîne des taux inacceptables de biopsies du foie qui ne confirment pas les critères d'inclusion (plus de 60%). La réduction de ce taux par l'utilisation de tests non-invasifs représente un besoin médical largement insatisfait ainsi qu'un objectif important pour accélérer le recrutement et optimiser le coût dans les futurs essais cliniques MASH.