Genfit : 1ère consultation du premier patient pour l'évaluation de NTZ chez des sujets présentant une dysfonction hépatique

(Boursier.com) — Genfit , société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de sévères maladies chroniques du foie, annonce aujourd'hui la première consultation du premier patient de son étude de Phase 1 évaluant nitazoxanide (NTZ) chez des patients présentant une dysfonction hépatique.

L'étude non-randomisée, en ouvert, sur 2 centres, en administration réitérée, et en groupe parallèle apportera des informations préliminaires sur la pharmacocinétique et la sécurité d'emploi de NTZ dans un contexte de dysfonction hépatique et permettra d'obtenir des informations sur la nécessité d'ajustement potentiel de la dose pour les études à venir qui seront menées chez des patients présentant une cirrhose et une dysfonction hépatique. Dans cette étude, les sujets adultes présentant une dysfonction hépatique moyenne à grave recevront 500mg de NTZ deux fois par jour pour une durée de 7 jours, et la pharmacocinétique de NTZ sera comparée avec la pharmacocinétique chez des volontaires présentant une fonction hépatique normale.

Au cours d'un programme pré-clinique dédié, NTZ a démontré un potentiel d'amélioration à différents niveaux de processus pathologiques donnant lieu au développement de l'Acute on Chronic Liver Failure (ACLF) et à des décès.

L'initiation de cet essai de Phase 1 représente une étape-clé dans le développement du portefeuille de produits de la société puisqu'il permettra à GENFIT, une fois terminé, de progresser vers une étude de preuve de concept chez des patients atteints de cirrhose décompensée aiguë (Acute Decompensated Cirrhosis ou AD) et d'ACLF.

L'ACLF est une pathologie grave liée aux maladies chroniques du foie. Elle est définie par un épisode aigu de décompensation hépatique pouvant mener à l'insuffisance d'un ou plusieurs autres organes extra-hépatiques, dont le cerveau, les reins, le coeur et/ou les poumons. Il n'y a à ce jour aucun médicament1 approuvé pour prévenir les complications et le décès des patients atteints d'AD ou d'ACLF. L'unique option thérapeutique existante à ce jour est la transplantation. En mai 2021, GENFIT a annoncé le lancement d'un nouveau programme clinique dans l'ACLF, une aire thérapeutique dont les besoins restent largement insatisfaits.

Les résultats de cette étude de Phase 1 seront disponibles dès le troisième trimestre 2022.