Genespire annonce un financement de Série A de 16 ME auprès de Sofinnova Partners

(Boursier.com) — Genespire, une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies géniques pour les patients atteints de maladies génétiques, annonce avoir finalisé avec succès un financement de Série A de 16 ME auprès de Sofinnova Partners, un des leaders européen du capital risque dans les sciences de la vie basé Paris, Londres et Milan.

La société a également annoncé la nomination de Julia Berretta, Ph.D., en tant que PDG et membre du Conseil d'administration. Graziano Seghezzi, Managing Partner chez Sofinnova Partners, et Lucia Faccio, Ph.D., Partner chez Sofinnova Partners, rejoignent également le Conseil d'administration.

Genespire a été créée en mars 2020 en tant que spin-off du San Raffaele-Telethon Institute for Gene Therapy (SR-Tiget), un des principaux centres de recherche mondial pour la thérapie cellulaire et génique dirigé par le Prof. Luigi Naldini. La société a été co-fondée par Fondazione Telethon et l'Hôpital San Raffaele, ainsi que par le Prof. Naldini et Dr. Alessio Cantore.

Les fonds serviront au développement de la plateforme technologique propriétaire de Genespire dédiée au développement de nouvelles thérapies géniques dans deux domaines principaux : l'immunodéficience primaire et les maladies métaboliques génétiques.