Gefco rachète la totalité des actions détenues par les Chemins de Fer Russes (RZD)

(Boursier.com) — Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'actionnaire majoritaire de GEFCO, Les Chemins de Fer Russes (RZD), a été placé sous sanctions par les autorités américaines, européennes et britanniques. "Toutes ces autorités s'accordent à dire que ces sanctions ne devraient pas avoir d'impact sur GEFCO, qui est une société indépendante enregistrée en France" commente le groupe. "Malgré cette clarification, la conduite de nos affaires quotidiennes, avec nos clients et partenaires commerciaux du monde entier, est devenue extrêmement difficile en raison de la structure de notre actionnariat.

Aujourd'hui, le Directoire de l'entreprise a pris une position courageuse pour assurer la pérennité de GEFCO pour ses clients, ses partenaires et ses employés".

"Fidèle à sa promesse "Partners, unlimited", le Directoire de GEFCO a décidé, avec l'accord de son Conseil de Surveillance, que la société elle-même rachètera les 75% de ses parts actuellement détenues par les Chemins de Fer Russes. Nous envisageons de réaliser cette transaction avant le 11 avril, ce qui nous libèrera de toutes interprétations liées aux sanctions et nous permettra d'accélérer nos opérations avec nos clients et partenaires.

Nous espérons communiquer plus d'informations au sujet de l'évolution de notre structure actionnariale dans les prochains jours. Nous ne faisons pas d'autres commentaires pour le moment, mais nous restons confiants et ambitieux pour l'avenir de GEFCO".