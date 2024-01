GEA : la trésorerie reste solide

(Boursier.com) — Sur l'exercice clos le 30 septembre 2023, la production de GEA - Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes est en hausse de +17% à 41,43 millions d'euros, avec un chiffre d'affaires en France en progression de +14% et une stabilité à l'exportation.

L'export a représenté 55,3% du chiffre d'affaires total contre 58,7% l'année précédente.

Le résultat d'exploitation a été impacté par la hausse considérable de la masse salariale directe (+842 kE) et indirecte au travers du recours à l'intérim (+410 kE) dans un contexte de forte inflation défavorable à l'entreprise. Il s'établit à 1,44 ME (2,58 ME à même date en 2022).

Le résultat net s'établit à 1,62 ME (2,33 ME l'an dernier) et vient renforcer une structure financière saine caractérisée par une absence totale d'endettement et par 72,58 ME de fonds propres (71,43 ME au 30 septembre 2022).

La trésorerie nette s'établit à 56,76 ME (58,82 ME au 30 septembre 2022).

Cette indépendance financière permettra à l'entreprise de poursuivre durablement son développement, en particulier à l'international où de nombreuses perspectives commerciales s'offrent à elle.

Dividende

Le Directoire, avec l'accord du Conseil de Surveillance, proposera, à l'Assemblée générale du 29 mars 2024, le versement d'un dividende de 1,30 euros par action.

Chiffre d'affaires T1

Le chiffre d'affaires de GEA au 1er trimestre de l'exercice en cours ressort à 12,02 ME (8,77 ME un an auparavant). "Ce chiffre d'affaires brut, non retraité des produits constatés d'avance, n'est pas extrapolable à l'ensemble de l'exercice en cours", indique cependant GEA.