Gaussin nomme un responsable de la Division Trucks & Bus

Gaussin nomme un responsable de la Division Trucks & Bus









Crédit photo © Gaussin

(Boursier.com) — Gaussin a annoncé la nomination de Jean-Claude Bailly en tant que Executive Vice-President et Managing Director de la Division Trucks & Bus. Il aura pour mission de développer cette division dans le groupe et de commercialiser les véhicules routiers électriques et hydrogènes avec ou sans chauffeurs ainsi que les licences pour ces véhicules. Gaussin souligne qu'il apporte plus de 25 ans d'expérience dans le développement et le management dont 13 années en tant que Senior Executive dans le monde du Camion, principalement chez Volvo Trucks.