Gaussin : Metalliance enregistre une commande de 12 véhicules multi-services en Australie

(Boursier.com) — Metalliance , filiale du Groupe Gaussin spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles, annonce une commande de 12 Véhicules Multi-Services (MSV) sur pneus de la part de la joint-venture composée des entreprises Acciona Construction Australia Pty Ltd et Ferrovial Construction (Australia) Pty Ltd (AFJV).

Ces véhicules sont destinés à la construction du tunnelier central de la ligne Sydney Metro West en Australie. Ils seront livrés à partir de fin 2022.

Cette commande s'inscrit dans un processus de confiance renouvelée entre Metalliance et ses partenaires en Australie. A ce jour, plus de 40 véhicules Metalliance ont été fournis pour les deux premières phases de la construction du métro de Sydney.