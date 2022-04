Garantme annonce le lancement d'une nouvelle offre

(Boursier.com) — Garantme , la plateforme digitale partenaire assurantiel des agences immobilières, annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle offre comprenant deux nouveaux produits d'assurance : une assurance d'habitation et une assurance propriétaire non-occupant, lancées en partenariat avec MILA, la compagnie d'assurance spécialisée dans l'immobilier.

Accessibles à l'ensemble des partenaires de Garantme, soit 2.000 agences et professionnels de l'immobilier, ces deux nouveaux produits viennent compléter l'offre existante de Garantme, et permettent de fluidifier encore davantage la gestion des dossiers locatifs et des solutions d'assurance.

L'objectif : proposer à ses agences partenaires une solution complète afin de faciliter la gestion des biens et gagner en efficacité.