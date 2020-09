Fundimmo finalise la plus importante collecte dédiée au financement d'un programme de "coliving"

(Boursier.com) — La plateforme de crowdfunding immobilier annonce la collecte de 2,4 ME pour la réalisation d'une résidence de 49 logements de coliving à Suresnes.

Alors que le coliving attire de plus en plus d'investisseurs, Fundimmo confirme l'intérêt croissant pour cette classe d'actifs en collectant, en l'espace de quelques heures, 2,4 millions d'euros et cela malgré la crise sanitaire. Réalisé pour le compte de 813 Capital Investment, Sicav-Raif Luxembourgeoise dédiée aux investissements immobiliers en coliving destinée aux institutionnels, cette levée permettra la réalisation de la résidence Valérien, programme de 49 appartements, à Suresnes dans l'ouest Parisien.

Un bail en l'état futur d'achèvement (BEFA) d'une durée de 10 ans a été signé avec l'opérateur de coliving Colonies, exploitant de la résidence. Les travaux ont débuté en juillet dernier en vue d'une livraison fin 2021.

Un projet plébiscité par les investisseurs avertis

Avec un rendement annuel de 10% sur 24 mois, la résidence Valérien a attiré 472 investisseurs pour un ticket moyen de 5.090 euros. Alors que le programme cible prioritairement les étudiants et les jeunes actifs, la moyenne d'âge des investisseurs avoisinant les 50 ans illustre le caractère intergénérationnel du coliving et son potentiel de développement sur le marché français. Pour Jérémie Benmoussa, Président du Directoire de Fundimmo, "si le rendement proposé, le sérieux des acteurs impliqués et le positionnement haut-de-gamme de l'opération expliquent en partie le succès de cette levée de fonds, l'attrait de nos investisseurs les plus avertis pour ce projet, en pleine crise sanitaire, est révélateur d'une tendance de fond. Ce mode de vie communautaire, basé sur la convivialité et les services premium, apparaît comme une réponse pertinente au coût de l'immobilier dans les grandes villes françaises."

Alors que les campagnes de crowdfunding immobilier constituent habituellement une réponse au besoin en fonds propres des promoteurs, la levée de la résidence Valérien a été réalisée pour le compte d'un fonds immobilier SICAV-RAIF dédié aux investissements en coliving pour les institutionnels.

Objectif pour 813 Capital Investment : financer une partie des fonds propres nécessaires à la réalisation de l'opération dans la perspective de sa revente à un investisseur immobilier de premier plan. La cession occasionnera le remboursement de la ligne de financement des investisseurs de Fundimmo et devrait intervenir d'ici à la fin du premier semestre 2022.

"Le coliving incarne aujourd'hui un mix très intéressant entre la résilience sécurisante du résidentiel et des rendements attractifs. Cette classe d'actifs qui attire les investisseurs institutionnels suscite désormais logiquement un fort intérêt pour ceux particulièrement avisés et déjà impliqués dans le crowdfunding." souligne Adrien Durazzini, associé chez 813 Capital Investment. "Le succès rencontré auprès des investisseurs émane de la rencontre entre deux tendances collaboratives fortes en immobilier au coeur de la révolution des usages - le crowdfunding et le coliving - favorisée par l'entremise du dirigeant de Mandiri Jean-Philippe Deltour (Mrics), expert du financement des professionnels de l'immobilier avec le concours de l'équipe de Fundimmo qui reste réactive et dynamique malgré le contexte actuel complexe de la crise sanitaire", complète Regina Sadykova-Durazzini, MD, en charge des processus, stratégie et innovation de la société.