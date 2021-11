Fromages Bel publie un chiffre d'affaires à fin septembre de 2.567,3 ME

(Boursier.com) — Fromages Bel annonce un chiffre d'affaires à fin septembre de 2.567,3 ME, en retrait en données publiées de -1%. La croissance organique est résiliente à +1,1%, et à +4,2% en excluant la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord. La croissance organique des ventes au 3ème trimestre est de 1,8%, et de 4,2% en excluant la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Perspectives de résultat 2021

L'environnement économique et financier général demeure difficile, toujours marqué par la volatilité des devises, l'orientation défavorable des prix des matières premières, et une situation économique et géopolitique au Proche et Moyen Orient et en Afrique du Nord instable. À ces effets déjà identifiés s'ajoutent désormais l'inflation salariale aux États-Unis et la flambée des prix de l'énergie. Néanmoins, le groupe Bel exprime sa confiance pour le prochain trimestre, convaincu de l'attractivité de son offre en qualité d'acteur majeur du snacking sain, et confirme que sa croissance devrait notamment être soutenue par MOM, ainsi que par des marchés qui demeurent particulièrement dynamiques comme l'Amérique du Nord et la Chine.

En parallèle, le groupe Bel, engagé dans un modèle de croissance durable et responsable, a entrepris de nouvelles actions en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale au cours du trimestre écoulé. En particulier, le Groupe a rejoint le 3ème Fonds Carbone Livelihoods (LCF3) lancé par Livelihoods Venture en juin 2021, aux côtés de 13 entreprises et investisseurs financiers. Son objectif est de soutenir les communautés rurales dans leurs efforts pour préserver ou restaurer leurs écosystèmes naturels et améliorer leurs moyens de subsistance via des pratiques agricoles durables.

Bel a également réaffirmé ses engagements en matière de préservation de la biodiversité à l'occasion du Congrès mondial de la nature de l'UICN 2020, qui s'est déroulé du 3 au 11 septembre 2021 à Marseille. A cette occasion, le Groupe a notamment annoncé avoir rejoint le Lab Capital Naturel, une démarche co-portée par le WWF France et la Chaire Comptabilité écologique d'AgroParisTech, avec l'expertise de 5 grands groupes français pour tester des méthodologies de mesure et de conservation de la biodiversité.