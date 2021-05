French Tech : Contentsquare lève un montant record de 500 M$ !











(Boursier.com) — La start-up française Contentsquare, qui aide les commerçants en ligne à comprendre le comportement de leurs clients, a réalisé une levée de fonds de 500 millions de dollars via SoftBank Vision Fund 2, rapporte le quotidien 'Les Echos' dans son édition à paraître mercredi.

Il s'agit d'un record pour une levée de fonds par une start-up technologique française, précise le journal économique. Ce tour de table, auquel Eurazeo, bpifrance, KKR, Canaan, Highland Europe et BlackRock ont également participé, valorise Contentsquare 2,8 milliards de dollars.

Il y a à peine un an, l'entreprise fondée en 2012 avait rejoint le club fermé des licornes (valorisation supérieure à 1 Md$) après avoir récolté 190 M$ auprès d'investisseurs.

Grâce aux capitaux levés, la société entend poursuivre son expansion à l'international et réfléchit à faire de nouvelles acquisitions.

Contentsquare revendique 750 clients dans le monde, parmi lesquels BMW, Gucci, Ikea, Microsoft, Rakuten, Sephora, The North Face. "Nous avons connu une croissance moyenne annuelle de 121% ces quatre dernières années", indique Jonathan Cherki aux 'Echos'. Contentsquare ne communique pas sur son chiffre d'affaires, mais affirme réaliser "autour de 50%" de son activité aux Etats-Unis.

Aider les entreprises à doper les achats en ligne

Interrogé au sujet d'une éventuelle future entrée en Bourse, M. Cherki a admis que cela fait partie des "chemins possibles", tout précisant qu'il n'est pas pressé.

Contentsquare fournit à ses clients une plateforme SaaS qui analyse notamment les mouvements de la souris ou du doigt sur l'écran, le temps passé sur une page, le déplacement à l'intérieur d'un site, etc. La société mesure aussi la performance des contenus (textes, images, vidéos), identifie les produits à promouvoir, aide à choisir leur emplacement et leur prix idéal. Autant de données qui permettent aux e-commerçants d'augmenter leur trafic (Web, mobile, etc.) et de doper les achats en ligne...