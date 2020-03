French bee : annonce la suspension de sa liaison de et vers la Polynésie française

French bee : annonce la suspension de sa liaison de et vers la Polynésie française









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La compagnie French bee fait face - comme l'ensemble des transporteurs aériens - à une situation extrêmement difficile, liée à une crise mondiale d'une gravité exceptionnelle.

French bee informe ses clients qu'elle est dans l'obligation de suspendre ses vols de et vers La Polynésie française.

De nombreuse dispositions de santé publique liées à la propagation du COVID-19 prises et applicables à l'arrivée au fenua, par l'Etat Français, et par les autorités du Territoire, la contraignent à prendre cette décision.

Par conséquent :

-Vols au départ/à destination de Tahiti :

Tous les vols initialement programmés entre le 28 mars et le 30 avril 2020 sont annulés.

Vols au départ/à destination de San Francisco :

Tous les vols initialement programmés entre le 12 avril et le 30 avril 2020 sont annulés.

Les passagers French bee sont invités à se renseigner en temps réel sur les mesures mises en place sur son site internet : https://www.frenchbee.com/fr/nos-alertes.

Les voyageurs n'ayant pas programmé de vol dans les trois prochains jours peuvent écrire à reservation@frenchbee.com.

La priorité absolue de la compagnie reste d'assurer la santé et la sécurité de ses personnels et de ses passagers en France métropolitaine, dans les territoires ultramarins et sur l'ensemble des destinations qu'elle dessert.

French bee a mis en place, en étroite coordination avec les autorités sanitaires françaises, des procédures strictes visant à protéger ses personnels et passagers de la propagation du Covid-19. Toutes les mesures nécessaires et préventives, au sol et dans les airs, ont ainsi été prises sur l'ensemble de ses zones d'opération. Les équipages de la compagnie ont été informés des dispositions à prendre en cas d'apparition de symptômes.