France : ralentissement surprise de l'inflation en décembre

(Boursier.com) — Nouvel indicateur rassurant sur le front de l'inflation européenne. Après l'Allemagne hier, la France a également vu la vigueur des prix s'essouffler en décembre. Selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, l'inflation annuelle atteindrait 5,9% en décembre, après +6,2% le mois précédent, et contre un consensus logé à 6,4%. Cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement des prix de l'énergie et, dans une moindre mesure, des services. Les prix de l'alimentation augmenteraient sur un an au même rythme qu'en novembre et ceux des produits manufacturés accéléreraient, précise l'Insee. Sur un mois, les prix à la consommation reculeraient de 0,1%, après +0,3% en novembre, et contre un consensus de +0,4%.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle s'établirait à 6,7%, après +7,1% en novembre, et +7,3% attendu. Sur un mois, les prix diminueraient de 0,1%, après +0,4% le mois précédent, et +0,4% de consensus

L'indice de confiance des ménages, calculé par l'Insee, a par ailleurs baissé d'un point en décembre, à 82. Il reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022). Le consensus tablait sur un indice à 84.