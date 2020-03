France : les réserves de change augmentent de 5,5 MdsE en février

(Boursier.com) — Les réserves officielles de change de l'Etat français s'élèvent à la fin du mois de février 2020 à 188,033 milliards d'euros (206,404 Mds$) contre 182,471 MdsE (201,668 Mds$) à la fin du mois de janvier 2020, soit une augmentation de 5,562 MdsE, en intégrant l'incidence des modalités de valorisation aux cours de change de fin de mois.

Les réserves de l'Etat se répartissent comme suit :

- Réserves en or : 115,696 MdsE en augmentation de 3,634 MdsE

- Réserves en devises : 56,180 MdsE en augmentation de 2,018 MdsE

- Créances sur le FMI : 14,984 MdsE en diminution de 85 ME, dont une baisse de 118 ME de la position de réserve au FMI et une augmentation de 33 ME d'avoirs en DTS

- Autres avoirs de réserve : 1,173 MdE en diminution de 5 ME.