France Hydrogène et H2 Chile signent un accord de coopération pour accélérer le développement de l'industrie d'hydrogène

(Boursier.com) — France Hydrogène et H2 Chile, association professionnelle chilienne regroupant les acteurs du secteur de l'hydrogène, annoncent la signature d'un protocole d'accord afin de favoriser la collaboration et la coopération entre les deux associations et d'accélérer le développement du secteur de l'hydrogène vert en France et au Chili.

Cette alliance, qui rassemblera les capacités d'opération et les connaissances des deux organisations au profit de leurs écosystèmes respectifs, a été signée ce jeudi 1er février à l'Ambassade du Chili en France, lors de la clôture du Salon Hyvolution.