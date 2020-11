Framatome s'associe à Metroscope pour déployer des solutions de modélisation numérique et de diagnostics

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Framatome et Metroscope, une filiale d'édition de logiciels du groupe EDF, ont récemment signé un accord de partenariat en vue de développer des outils de modélisation et de diagnostics de la performance pour leurs clients nucléaires dans le monde entier. Cette technologie s'appuie sur des jumeaux numériques et sur l'intelligence artificielle intégrés dans un logiciel très performant permettant de réaliser des diagnostics pour optimiser l'exploitation des centrales.

"L'intelligence artificielle et les jumeaux numériques de réacteurs sont des nouvelles technologies qui façonnent l'avenir de l'énergie nucléaire. Framatome développe ses services d'ingénierie avec des partenariats et des programmes stratégiques dans ces domaines" a déclaré Catherine Cornand, senior executive vice president de la Business unit base installée de Framatome. "En nous associant à Metroscope, nous proposons à nos clients dans le monde entier des informations déterminantes pour anticiper les réparations, accroître la performance de leurs installations et leur compétitivité."

Le jumeau numérique est un modèle physique qui réplique les données d'une installation et l'expérience opérationnelle associée. Avec ses compétences en modélisation thermo-hydraulique et en analyse de la performance des installations, Framatome développe son rôle de modélisateur de jumeaux numériques.

Associé aux jumeaux numériques développés par Framatome, Metroscope fournira sa solution logicielle ainsi que des formations et un support technique aux utilisateurs.

Metroscope est complémentaire des offres de diagnostic et d'analyses de données de Framatome permettant une vision simple et claire de la performance du circuit secondaire. En permettant aux opérateurs d'identifier les optimisations potentielles et les risques de défaillances du circuit secondaire très en amont, Framatome et Metroscope fournissent aux exploitants nucléaires des capacités d'optimisation de la production et d'anticipation des besoins de maintenance inégalées.

"En faisant équipe avec Framatome, notre startup entre dans une nouvelle phase de croissance", a déclaré Aurélien Schwartz, Directeur général de Metroscope. "Ensemble, nous disposons des meilleurs experts pour répondre aux besoins des centrales nucléaires dans le monde entier".

Le logiciel de Metroscope a été récompensé en 2019 par le Prix de l'innovation nucléaire décerné par la SFEN (Société Française d'Énergie Nucléaire). Il est actuellement utilisé pour superviser la production électrique de 40 réacteurs d'EDF et équipera bientôt l'ensemble du parc français. D'autres projets en Europe et en Amérique du Nord concernent la production d'énergie nucléaire et fossile ainsi que des applications pour le système de refroidissement des centres de données.