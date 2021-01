Framatome recrute à nouveau près de 1.000 personnes en 2021

(Boursier.com) — Forte d'une expertise mondiale reconnue, Framatome conçoit, entretient et installe des composants et des combustibles ainsi que des systèmes de contrôle-commande pour les centrales nucléaires partout dans le monde. Ses 14.000 salariés permettent chaque jour aux clients de Framatome de fournir un mix énergétique bas carbone toujours plus sûr et plus économique.

Pour accompagner son développement, Framatome a recruté en 2020 près de 1.000 nouveaux collaborateurs. En 2021, elle entend poursuivre ses objectifs en recrutant à nouveau près de 1.000 collaborateurs, pour notamment renforcer son potentiel technique et sa présence internationale. Framatome propose des postes dans les métiers de l'ingénierie, les études, la gestion de projets, la production ou la maintenance, selon différents niveaux de formation.

Framatome participe ainsi au développement d'un mix énergétique bas carbone et continue de renforcer sa présence dans le nucléaire civil et de défense. Avec la vision de Framatome : celle de femmes, d'hommes et de technologies performants pour des centrales nucléaires sûres et compétitives.

"Framatome porte une attention toute particulière au maintien des compétences techniques de l'entreprise, pour servir au mieux la filière nucléaire française et internationale. C'est le premier des 5 axes de notre plan stratégique et il est au coeur de notre stratégie Ressources Humaines. Le contexte commercial de Framatome nous permet d'offrir des opportunités de carrières au sein de la filière et à l'international. C'est une réelle opportunité pour chacun d'écrire sa propre histoire" souligne Jean-Luc Minard, directeur des Relations humaines et des savoirs de Framatome.