Framatome lance 'Framatome Defense' pour accompagner l'industrie de la défense nationale française

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Framatome a lancé la marque Framatome Defense pour promouvoir ses activités au profit de la défense, affirmer son engagement et renforcer sa contribution à ce secteur stratégique. Conjuguant l'ensemble des activités de Framatome pour la défense, cette initiative poursuit et développe les collaborations avec les grands acteurs clés de ce secteur, qu'ils soient étatiques ou industriels.

"Nous sommes fiers d'appartenir à cette filière d'excellence française pour contribuer dans la durée à apporter innovation et performance aux systèmes de défense," a déclaré Bernard Fontana, CEO de Framatome.

L'engagement de Framatome au service de la défense s'appuie sur l'expertise et le savoir-faire de différents sites industriels implantés en France.

Les sites historiques du Creusot, en Bourgogne, et de Jeumont, dans les Hauts de France, produisent et conçoivent des équipements à hautes valeurs ajoutées pour les grands programmes de la Défense.

De plus, Framatome, à travers ses filiales conçoit et fournit des simulateurs pour la Défense et assure des prestations de contrôle et d'inspection en service sur les réacteurs embarqués. Framatome conseille, développe et intègre des solutions de cybersécurité pour assurer une protection des systèmes sensibles, dès leur phase de développement, et pour augmenter leur résilience.

Framatome met son expertise au service de la défense depuis des décennies et a contribué à la réalisation de composants au profit de la marine nationale, notamment pour les programmes de sous-marins et du porte-avions Charles de Gaulle. L'entreprise contribue par son innovation et ses réalisations à de grands programmes en cours comme le Barracuda et le SNLE 3G.