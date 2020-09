Foncière Atland publie un EBITDA récurrent retraité stable à 11,5 ME au S1

(Boursier.com) — Foncière ATLAND publie aujourd'hui ses résultats semestriels 2020. Dans un environnement difficile et caractérisé par des métiers inégalement impactés par le confinement et la crise sanitaire, le Groupe enregistre des résultats satisfaisants grâce à la pertinence de son modèle équilibré (clientèle de professionnels et de particuliers) et diversifié.

Pour mémoire, Foncière ATLAND a opté pour le modèle du coût historique et comptabilise ses immeubles de placement au coût diminué des amortissements et pertes de valeur. Dans un souci d'information, et à titre de comparabilité avec les autres acteurs SIIC du marché qui ont opté pour la méthode de juste valeur, le bénéfice net en quote-part Groupe de Foncière ATLAND se serait élevé à 7,3 ME au 30 juin 2020 si le Groupe avait opté pour la comptabilisation de ses immeubles et de ses titres de participation non consolidés à leur juste valeur dans ses comptes consolidés (contre un bénéfice net de 9,8 ME en quote-part Groupe au 30 juin 2019).

Le succès de l'augmentation de capital réalisée fin 2019 dans le prolongement de l'acquisition de 100% des titres d'ATLAND Résidentiel a permis à la foncière de renforcer ses fonds propres de près de 46,5 ME (exercice de bons de souscription d'actions inclus).

L'endettement net de Foncière ATLAND s'élève à 99,3 ME à fin juin 2020, contre 87 ME à fin décembre 2019 (hors obligations locatives liées à IFRS 16). La dette est principalement à taux variables (85%) couverte à 67% par des instruments de taux, soit une couverture globale de la dette du Groupe de 71% au 30 juin 2020 stable par rapport au 31 décembre 2019.

Le ratio LTVA "endettement net sur juste valeur des actifs" (composé du portefeuille locatif propre de Foncière ATLAND, de la juste valeur des titres des sociétés non consolidées constituées dans le cadre de partenariats et club-deals et de la juste valeur de l'asset management) s'élève à 38% à fin juin 2020 contre 35% fin 2019 (hors obligations locatives liées à IFRS 16).

Le taux d'intérêt moyen du Groupe (hors emprunt obligataire et obligations locatives liées à IFRS 16) s'élève à 1,98% au 30 juin 2020 contre 2,53% au 31 décembre 2019. Avec la dette obligataire de 10 ME mise en place en avril 2016 par Foncière ATLAND, ce taux est de 2,32% contre 2,85% au 31 décembre 2019.

La trésorerie consolidée à fin juin 2020 se monte à 108,6 ME dont plus de 60 ME mobilisables immédiatement. Elle n'intègre pas les liquidités issues du Prêt Garanti par l'Etat de 16 ME encaissé début juillet.

Compte tenu de la variation de périmètre liée à l'acquisition de la société ATLAND Résidentiel fin 2019, Foncière ATLAND publie également une information financière consolidée pro forma qui présente, sur une période de 6 mois, l'impact qu'auraient eu l'acquisition d'ATLAND Résidentiel, la mise en place du prêt bancaire de 75 ME souscrit par le Groupe ainsi que l'augmentation de capital de Foncière ATLAND de 46,5 ME (y compris l'exercice des BSA) sur les états financiers historiques de Foncière ATLAND si ces opérations avaient été réalisées au 1er janvier 2019.

Le chiffre d'affaires consolidé de Foncière ATLAND du premier semestre 2019 se serait établi à 70,9 ME, à comparer à 58 ME sur le premier semestre 2020, avec un impact isolé sur la performance du pôle Construction-promotion en raison de la crise sanitaire et des élections municipales (retard dans la délivrance des autorisations administratives). Les chiffres à fin juin 2020 ne sont pas représentatifs de la performance annuelle, s'agissant d'un décalage d'activité qui devrait être rattrapé sur le second semestre 2020 dans l'hypothèse d'une absence de reconfinement.

Sur une période de 6 mois, comparable entre 2019 et 2020, l'EBITDA récurrent retraité est stable à 11,5 ME et le résultat net consolidé en quote-part Groupe atteint 2,3 ME contre 4,5 ME à fin juin 2019. A noter qu'en dépit de la baisse du chiffre d'affaires de 18,2% en vision proforma, l'EBITDA récurrent retraité reste stable, reflétant l'intérêt d'un portefeuille d'activité diversifié.

L'Actif Net Réévalué 6 au 30 juin 2020 comparé au 31 décembre 2019 est le suivant :

Au 30 juin 2020, l'Actif Net Réévalué (ANR) EPRA s'établit à 204,07 euros par action en valeur de liquidation, stable par rapport au 31 décembre 2019.

Perspectives

Ce premier semestre 2020, bien que satisfaisant, n'est pas représentatif de la performance du Groupe sur une année pleine en raison de l'arrêt brutal de l'activité au cours du second trimestre. Le Groupe bénéficie toujours de fondamentaux solides en s'appuyant sur un modèle mixte d'activités diversifiées, sur un bilan solide et une trésorerie consolidée de 108 ME au 30 juin 2020 dont plus de 60 ME immédiatement mobilisables.

Dans un contexte économique de reprise fragile, le Groupe entend poursuivre sa stratégie autour de ses deux axes de développement :

-le renforcement de son activité locative de foncière cotée avec le développement pour compte propre d'opérations clés-en-main locatifs en bureau, activité et commerce ;

-l'élargissement de la gamme de produits d'investissement immobilier pour les particuliers et les investisseurs professionnels, à travers la poursuite de la croissance des activités de gestion de fonds avec ATLAND VOISIN, le financement participatif avec Fundimmo et la promotion immobilière résidentielle avec ATLAND Résidentiel dont les perspectives long terme restent favorables.

Grâce à sa plateforme de métiers, Foncière ATLAND est en mesure de répondre aux besoins spécifiques à la fois des clients particuliers, des entreprises et des investisseurs institutionnels pour leurs besoins en produits d'investissement immobilier, qu'ils soient physiques (appartements ou immobilier d'entreprise) ou indirects (SCPI, OPCI, Crowdfunding).

Cette stratégie de développement sera mise en oeuvre avec toute la prudence requise et en tenant compte de la situation résultant de l'épidémie de Covid-19 dont l'impact sur l'économie reste complexe à anticiper...