(Boursier.com) — Florentaise , le pionnier des terreaux bas carbone, annonce le lancement de son Introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris (Code ISIN : FR001400GO75, code mnémonique : ALFLO).

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé en date du 21 mars 2023 le prospectus sous le numéro 23-078, composé du Document d'Enregistrement, approuvé en date du 3 mars 2023 sous le numéro I.23-006, d'une Note d'Opération et d'un résumé du Prospectus.

Florentaise lance son introduction en Bourse via une augmentation de capital d'un montant d'environ 28 ME pouvant être porté à environ 32,2 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et à 37 ME en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation

La société souligne 12 ME d'engagement de souscription, par voie de compensation de créances, de la part de Floreasy, holding de contrôle de la Société contrôlée par Jean-Pascal Chupin

Concrètement, la période de souscription ira du 22 mars 2023 au 4 avril 2023 pour l'Offre à Prix Ouvert (à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et jusqu'au 5 avril 2023 (à 12h00 pour le Placement Global). La fourchette indicative du prix de l'Offre est comprise entre 9,44 euros et 12,76 euros par action.

Pionnier dans les terreaux bas carbone

Florentaise est un pionnier dans les terreaux bas carbone à travers ses fibres de bois brevetées Hortifibre (dès les années 2000) et Turbofibre (à compter de 2015), substituts efficaces à la tourbe matérialisant une réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie du produit de l'ordre de 20 à 50 fois, rappelle Portzamparc.

L'analyste précise : "Le groupe s'appuie sur deux modèles complémentaires : la vente de terreaux et la location des machines nécessaires à la production de ses fibres de bois brevetées. Ce deuxième modèle, déjà validé (7 machines installées + 7 signées + 15 dans le pipe), est capitalistique mais fortement relutif sur les marges. À l'horizon 2027, Florentaise vise 120 ME de CA (terreaux 80% / location machines 20%) et 20% de marge d'exploitation".