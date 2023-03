Fitch Ratings : SVB, le financement et la liquidité restent au coeur de la notation des banques américaines après le plan d'aide

(Boursier.com) — Fitch Ratings continue de surveiller l'évolution rapide de l'environnement de financement et de liquidité pour les banques américaines, à la lumière des récentes faillites de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank et de la volatilité du marché qui en découle.

"Cela s'inscrit dans le contexte de notre opinion précédemment exposée selon laquelle le financement et la liquidité constitueront un défi pour les banques américaines, étant donné les prévisions d'une période prolongée de taux plus élevés, associée à d'importantes pertes non réalisées sur les portefeuilles d'obligations qui pourraient limiter la flexibilité du financement. En outre, le resserrement quantitatif (QT) entraînera une diminution des dépôts du secteur par rapport aux sommets atteints lors de la pandémie, ce qui exercera une pression supplémentaire sur les profils de financement et de liquidité des banques" commentent les analystes.

Les deux faillites bancaires ont incité la Réserve fédérale à créer un programme spécial, le Bank Term Funding Program (BTFP). Les principales caractéristiques de ce programme permettent aux banques de donner en garantie, au pair, des bons du Trésor américain, des titres de créance d'agences et des titres adossés à des créances hypothécaires, ainsi que d'autres actifs admissibles, ce qui a pour but d'atténuer les problèmes de solvabilité liés aux pertes non réalisées sur ces titres. En outre, la FDIC veillera à ce que même les déposants non assurés soient indemnisés dans le cas des deux banques en faillite...

Suffisant ?

Ces mesures soutiendront la liquidité du système et réduiront le risque que les banques aient à cristalliser des pertes non réalisées sur des portefeuilles de titres de haute qualité, mais de longue durée. Toutefois, il reste à voir si ces mesures seront suffisantes pour stabiliser la confiance des investisseurs et des déposants dans d'autres institutions vulnérables ou si des mesures supplémentaires seront nécessaires.

"L'évaluation de Fitch en matière de financement et de liquidité constitue un élément clé de nos critères de notation et la structure des dépôts ainsi que l'accès à des liquidités éventuelles sont des considérations importantes dans le cadre de cette évaluation. Dans l'environnement actuel, nous évaluons particulièrement le comportement des déposants et les profils de liquidité dans l'ensemble de notre portefeuille noté, car ils ont la capacité d'agir comme un "maillon faible" dans les notations, étant donné que l'attrition des déposants peut ne pas être inversée. En outre, l'érosion des dépôts peut être négative pour notre évaluation de la franchise et de la rentabilité à long terme d'une banque" concluent les analystes.