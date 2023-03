Fitch Ratings : "Les banques d'importance systémique mondiale de l'UE doivent s'adapter à l'exigence d'un ratio de levier de niveau 1 plus élevé"

(Boursier.com) — Les banques européennes d'importance systémique mondiale (G-SIB) devront prendre en compte des exigences plus élevées en matière de ratio de levier Tier 1 lorsqu'elles effectueront des paiements, suite à l'introduction d'une surcharge de tampon de ratio de levier à partir de janvier 2023, indique Fitch Ratings dans un nouveau rapport... "Cela pourrait conduire certaines banques à augmenter leurs émissions Additional Tier 1 (AT1) afin de renforcer leur capital Tier 1 - le numérateur du ratio de levier Tier 1 (capital Tier 1 par rapport au total des actifs)".

Les banques pourraient également être amenées à gérer plus activement le dénominateur, c'est-à-dire le total des actifs, poursuit l'établissement.

"Les G-SIB de l'UE doivent désormais détenir 50% de leur volant de fonds propres de catégorie 1 (CET1) basé sur le ratio G-SIB en tant que supplément au ratio de levier de 3% qui s'applique à toutes les banques. Cela augmente leurs exigences en matière de ratio de levier Tier 1 de 50 à 75 points de base, ce qui accroît les contraintes liées à l'effet de levier pour le versement de dividendes, de primes et de coupons AT1. Les banques d'importance systémique nationale (D-SIB) et les G-SIB britanniques et suisses sont déjà soumises à des exigences plus élevées en matière de ratio de levier depuis un certain temps".

La marge de manoeuvre du ratio de levier avant que les nouvelles restrictions sur le "montant maximum distribuable" ne s'appliquent est étroite pour certaines banques, avec une moyenne de 166 points de base pour les 20 grandes banques européennes figurant dans le rapport trimestriel de Fitch sur l'évolution du crédit (Quarterly Credit Tracker), ce qui est considérablement inférieur à la marge de manoeuvre moyenne de 432 points de base pour le ratio CET1...