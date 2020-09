Fintel dévoile sa levée de fonds de 1,2 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fintel , startup marseillaise spécialisée dans le credit scoring, dévoile aujourd'hui sa levée de fonds de 1,2 million d'euros menée par OneRagtime, Jean-David Benichou (Via.io), Benjamin Gaignault (Ornikar) et Maxime Gaignault (AXA).

La société propose une solution entièrement automatisée d'analyse de solvabilité et du profil épargnant des emprunteurs.

Ce tour de table a notamment pour vocation de développer le pôle 'R&D' de l'entreprise, ainsi qu'un système de paiement à crédit, permettant aux banques de distribuer du crédit au plus près de l'achat en ligne.

Créée en 2019 par Jonathan Dahan (CEO) et Nick van Roekel (CTO), la fintech propose un bouton intégrable partout (en ligne, sms, mail) donnant accès à l'historique transactionnel bancaire et aux réseaux sociaux qui, analysés par une solution d'intelligence artificielle, permettent d'estimer instantanément la probabilité de défaut et le produit net bancaire...